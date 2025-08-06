BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 0,073 EUR zu.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 15:43 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 0,073 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,073 EUR. Bei 0,072 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 145,942 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 45,400 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 30.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 87,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,09 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 2,18 Mio. CAD ausgewiesen worden waren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net