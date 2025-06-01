BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

BIGG Digital Assets im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BIGG Digital Assets zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 0,8 Prozent auf 0,073 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte um 09:13 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 0,073 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,073 EUR an. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,072 EUR.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,179 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 146,621 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 45,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,00 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 4,09 Mio. CAD gegenüber 2,18 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net