BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets zieht am Dienstagvormittag deutlich an

08.04.25 09:24 Uhr

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 5,2 Prozent im Plus bei 0,065 EUR.

Die Aktie legte um 09:01 Uhr in der Tradegate-Sitzung 5,2 Prozent auf 0,065 EUR zu. Bei 0,065 EUR erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,065 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BIGG Digital Assets-Aktien beläuft sich auf 8.700 Stück. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,178 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.12.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 63,524 Prozent niedriger. Bei 0,053 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,846 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 28.11.2024 vor. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat BIGG Digital Assets im vergangenen Quartal 2,13 Mio. CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 42,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BIGG Digital Assets 3,70 Mio. CAD umsetzen können. In der BIGG Digital Assets-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,050 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net

