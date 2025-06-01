BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gibt am Vormittag deutlich nach

Blick auf BIGG Digital Assets-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 6,2 Prozent auf 0,069 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 09:13 Uhr 6,2 Prozent auf 0,069 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,069 EUR ab. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,069 EUR.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,179 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 61,242 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,050 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 27,850 Prozent Luft nach unten.

Am 30.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,00 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 87,61 Prozent auf 4,09 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,030 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net