BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

08.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 0,077 EUR.

Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR -0,01 EUR -14,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte um 11:56 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 0,077 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BIGG Digital Assets-Aktie sogar auf 0,077 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,069 EUR. Zuletzt wechselten 520 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 0,179 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 132,510 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 34,980 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,00 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 87,61 Prozent auf 4,09 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2025 -0,030 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

