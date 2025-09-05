BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets kommt am Montagmittag kaum vom Fleck

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BIGG Digital Assets-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,067 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie kam im BMN-Handel um 11:43 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,067 EUR. In der Spitze legte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,067 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der BIGG Digital Assets-Aktie ging bis auf 0,067 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,067 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 166,866 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,050 EUR ab. Abschläge von 25,373 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 28.08.2025 äußerte sich BIGG Digital Assets zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,66 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net