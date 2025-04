BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets zündet am Mittwochnachmittag Kursrakete

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Zuletzt wies die BIGG Digital Assets-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 21,8 Prozent auf 0,061 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:43 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 21,8 Prozent auf 0,061 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,065 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,053 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BIGG Digital Assets-Aktien beläuft sich auf 773 Stück.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 0,179 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 193,596 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 17,898 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 42,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,13 Mio. CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,70 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net