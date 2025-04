BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag stark gefragt

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Zuletzt ging es für das BIGG Digital Assets-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 21,6 Prozent auf 0,061 EUR.

Im Tageshoch stieg die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,061 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,053 EUR.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR. Mit einem Zuwachs von 194,079 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,050 EUR am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 17,763 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 28.11.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,01 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 42,43 Prozent auf 2,13 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel hatte BIGG Digital Assets 3,70 Mio. CAD umgesetzt.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je Aktie ausweisen dürften.

