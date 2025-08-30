BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 0,063 EUR.

Das Papier von BIGG Digital Assets befand sich um 16:05 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,4 Prozent auf 0,063 EUR ab. In der Spitze fiel die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,063 EUR. Bei 0,069 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der BIGG Digital Assets-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 231.208 Stück gehandelt.

Bei 0,178 EUR markierte der Titel am 10.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 182,409 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,053 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 18,165 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 2,66 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,40 Mio. CAD umgesetzt.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net