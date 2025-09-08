BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagmittag im Bullenmodus

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 13,3 Prozent im Plus bei 0,073 EUR.

Um 12:03 Uhr stieg die BIGG Digital Assets-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 13,3 Prozent auf 0,073 EUR. Bei 0,073 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,069 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 185.535 BIGG Digital Assets-Aktien.

Bei 0,178 EUR markierte der Titel am 10.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 145,793 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,053 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,345 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 28.08.2025 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig wurden 2,66 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BIGG Digital Assets 2,40 Mio. CAD umgesetzt.

In der BIGG Digital Assets-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,020 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

