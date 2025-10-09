DAX24.658 +0,3%Est505.633 -0,3%MSCI World4.332 -0,5%Top 10 Crypto16,82 -2,7%Nas22.939 -0,5%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1560 -0,6%Öl65,98 -0,2%Gold4.015 -0,6%
Kursentwicklung im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

09.10.25 16:09 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 0,074 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BIGG Digital Assets-Aktie musste um 15:55 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 0,074 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,068 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,070 EUR. Bisher wurden heute 189.251 BIGG Digital Assets-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 0,178 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 140,486 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,053 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,935 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig wurden 2,66 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BIGG Digital Assets 2,40 Mio. CAD umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

