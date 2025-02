BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 0,114 EUR.

Die Aktie verlor um 16:07 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,2 Prozent auf 0,114 EUR. Die Abwärtsbewegung der BIGG Digital Assets-Aktie ging bis auf 0,108 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,110 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 271.060 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,255 EUR erreichte der Titel am 14.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 123,246 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,077 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 32,895 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 28.11.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,02 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,13 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Mio. CAD in den Büchern standen.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net