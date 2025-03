BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagmittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 2,5 Prozent auf 0,078 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:44 Uhr in der BMN-Sitzung 2,5 Prozent auf 0,078 EUR. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,078 EUR. Bei 0,078 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Zuletzt wechselten via BMN 1.000 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 129,231 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 0,078 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.03.2025). Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 0,000 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 28.11.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,02 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,13 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Mio. CAD in den Büchern standen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net