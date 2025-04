BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagnachmittag ohne große Veränderung

Aktienentwicklung

Die Aktie von BIGG Digital Assets hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BIGG Digital Assets-Aktie kam im BMN-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,060 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:43 Uhr die BIGG Digital Assets-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,060 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,065 EUR aus. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,060 EUR nach. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,060 EUR. Zuletzt wechselten 7.500 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Bei 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 66,443 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,050 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,667 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 28.11.2024 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,13 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 3,70 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,050 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net