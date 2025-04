BIGG Digital Assets Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von BIGG Digital Assets

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt fiel die BIGG Digital Assets-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 0,063 EUR ab.

Um 11:40 Uhr ging es für die BIGG Digital Assets-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 0,063 EUR. Die Abwärtsbewegung der BIGG Digital Assets-Aktie ging bis auf 0,063 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,063 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.857 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Bei 0,178 EUR erreichte der Titel am 10.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 182,857 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,053 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 17,978 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 2,13 Mio. CAD in den Büchern – ein Minus von 42,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BIGG Digital Assets 3,70 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,050 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net