Kursentwicklung

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gibt am Freitagmittag nach

10.10.25 12:05 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gibt am Freitagmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt fiel die BIGG Digital Assets-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 3,9 Prozent auf 0,072 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR 0,00 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BIGG Digital Assets-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:37 Uhr um 3,9 Prozent auf 0,072 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,072 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,072 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.000 BIGG Digital Assets-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.12.2024 auf bis zu 0,178 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 59,540 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,053 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 35,019 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 28.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 2,66 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

