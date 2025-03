BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets legt am Vormittag zu

So entwickelt sich BIGG Digital Assets

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 0,076 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:14 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 0,076 EUR. Bei 0,076 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,076 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 134,031 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 10.03.2025 auf bis zu 0,075 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,571 Prozent.

Am 28.11.2024 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,02 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,44 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,13 Mio. CAD ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2024 -0,050 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net