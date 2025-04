BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger schicken BIGG Digital Assets am Vormittag tief südwärts

So bewegt sich BIGG Digital Assets

Die BIGG Digital Assets-Aktie musste um 09:03 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 7,6 Prozent auf 0,061 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie sank bis auf 0,061 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,068 EUR. Zuletzt wechselten 40.000 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 0,178 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 192,611 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,053 EUR. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 14,045 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 28.11.2024 äußerte sich BIGG Digital Assets zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,13 Mio. CAD – das entspricht einem Minus von 42,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mio. CAD in den Büchern gestanden hatten.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net