BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets springt am Mittag hoch

So bewegt sich BIGG Digital Assets

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Zuletzt ging es für das BIGG Digital Assets-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 17,0 Prozent auf 0,070 EUR.

Um 11:43 Uhr wies die BIGG Digital Assets-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 17,0 Prozent auf 0,070 EUR nach oben. Die BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf 0,073 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,057 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 100 BIGG Digital Assets-Aktien.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,179 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 154,701 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (0,050 EUR). Abschläge von 28,775 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls 0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig standen 2,13 Mio. CAD in den Büchern – ein Minus von 42,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BIGG Digital Assets 3,70 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net