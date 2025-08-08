BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag im Keller

Aktienentwicklung

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,3 Prozent auf 0,070 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie musste um 15:43 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 5,3 Prozent auf 0,070 EUR abwärts. Bei 0,066 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,066 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 155,429 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (0,050 EUR). Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 40,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 30.05.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 87,61 Prozent auf 4,09 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

