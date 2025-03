BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets tendiert am Nachmittag schwächer

BIGG Digital Assets im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,2 Prozent auf 0,074 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die BIGG Digital Assets-Aktie musste um 16:01 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 0,074 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,070 EUR. Bei 0,070 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.179 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Am 10.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,178 EUR an. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 58,698 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,070 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,755 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 28.11.2024 vor. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,02 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 2,13 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,44 Mio. CAD umgesetzt.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net