BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets zieht am Mittwochmittag deutlich an

Kurs der BIGG Digital Assets

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie zuletzt 8,2 Prozent auf 0,070 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr 8,2 Prozent im Plus bei 0,070 EUR. Kurzfristig markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,070 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 0,068 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Gewinne von 154,339 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,065 EUR fiel das Papier am 11.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 7,539 Prozent Luft nach unten.

Am 28.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,02 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,13 Mio. CAD im Vergleich zu 1,44 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

