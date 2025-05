BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag im Sinkflug

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 12,2 Prozent auf 0,067 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 12,2 Prozent bei 0,067 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie sank bis auf 0,067 EUR. Bei 0,074 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48.400 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Am 10.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,178 EUR. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 62,570 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,053 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 19,940 Prozent wieder erreichen.

BIGG Digital Assets ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,00 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 92,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,20 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 2,18 Mio. CAD ausgewiesen worden waren.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2025 -0,030 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net