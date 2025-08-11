DAX23.952 -0,5%ESt505.313 -0,4%Top 10 Crypto16,40 ±0,0%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.048 -0,2%Euro1,1605 -0,1%Öl66,54 -0,3%Gold3.344 ±-0,0%
Aktienkurs im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagmittag ohne große Veränderung

12.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von BIGG Digital Assets hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der BIGG Digital Assets-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,070 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie zeigte sich um 11:43 Uhr stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,070 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,070 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,066 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,066 EUR.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,179 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 155,429 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 0,050 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,571 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BIGG Digital Assets ließ sich am 30.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent auf 4,09 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

