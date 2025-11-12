BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets zieht am Nachmittag deutlich an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BIGG Digital Assets-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 5,8 Prozent auf 0,053 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 15:42 Uhr 5,8 Prozent auf 0,053 EUR. Bei 0,055 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 0,049 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BIGG Digital Assets-Aktien beläuft sich auf 20.850 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 10.12.2024 auf bis zu 0,178 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 236,226 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,046 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,453 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 28.08.2025 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2,66 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BIGG Digital Assets 2,40 Mio. CAD umgesetzt.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD ausweisen wird.

