Kursverlauf

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

12.11.25 09:22 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

12.11.25 09:22 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,8 Prozent auf 0,052 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr 4,8 Prozent im Plus bei 0,052 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,052 EUR an. Bei 0,048 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.000 BIGG Digital Assets-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 243,846 Prozent zulegen. Am 12.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,048 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 7,692 Prozent wieder erreichen.

Am 28.08.2025 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. BIGG Digital Assets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,66 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

