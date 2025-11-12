BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets zündet am Mittag Kursrakete

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das BIGG Digital Assets-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 9,4 Prozent auf 0,055 EUR.

In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 9,4 Prozent auf 0,055 EUR. Kurzfristig markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,055 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,049 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.150 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.12.2024 auf bis zu 0,178 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 225,182 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,046 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 15,328 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat BIGG Digital Assets im vergangenen Quartal 2,66 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BIGG Digital Assets 2,40 Mio. CAD umsetzen können.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

