BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagnachmittag im Keller

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt ging es für die BIGG Digital Assets-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 5,5 Prozent auf 0,112 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie wies um 15:43 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 5,5 Prozent auf 0,112 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,101 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,101 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 11.000 BIGG Digital Assets-Aktien.

Am 14.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,256 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 127,758 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2024 Kursverluste bis auf 0,078 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 43,550 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.11.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,02 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,13 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,44 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

