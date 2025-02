BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von BIGG Digital Assets

BIGG Digital Assets im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 7,7 Prozent auf 0,101 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Um 08:57 Uhr ging es für die BIGG Digital Assets-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 7,7 Prozent auf 0,101 EUR. Bei 0,101 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,101 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.000 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,255 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 60,157 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,077 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 32,549 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 28.11.2024 vor. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,02 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,44 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,13 Mio. CAD ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,050 CAD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

