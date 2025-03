BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets wird am Nachmittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 0,073 EUR.

Um 16:00 Uhr rutschte die BIGG Digital Assets-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 0,073 EUR ab. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,073 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,080 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BIGG Digital Assets-Aktien beläuft sich auf 108.500 Stück.

Am 10.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,178 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 143,443 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 10.03.2025 auf bis zu 0,070 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 4,571 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 28.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,02 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,13 Mio. CAD – ein Plus von 47,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BIGG Digital Assets 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net