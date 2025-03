BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagmittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 0,071 EUR.

Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der BMN-Sitzung ab. Um 11:43 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 0,071 EUR abwärts. Die BIGG Digital Assets-Aktie sank bis auf 0,068 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,068 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BIGG Digital Assets-Aktien beläuft sich auf 5.500 Stück.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,179 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 60,570 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,065 EUR am 11.03.2025. Mit Abgaben von 7,801 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 28.11.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,02 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,13 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,44 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2024 -0,050 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

