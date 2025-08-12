DAX24.218 +0,8%ESt505.381 +0,8%Top 10 Crypto16,84 +1,6%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.974 ±0,0%Euro1,1713 +0,3%Öl65,71 -0,6%Gold3.363 +0,5%
Aktienkurs aktuell

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets tendiert am Mittag seitwärts

13.08.25 12:05 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets tendiert am Mittag seitwärts

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Bei der BIGG Digital Assets-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,070 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie zeigte sich um 11:44 Uhr im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,070 EUR an der Tafel. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,070 EUR zu. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,070 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,070 EUR.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR an. Mit einem Zuwachs von 155,429 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,050 EUR fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 28,571 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 30.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,00 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent auf 4,09 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

In der BIGG Digital Assets-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,030 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

