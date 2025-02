BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagvormittag verlustreich

BIGG Digital Assets im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BIGG Digital Assets-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 0,110 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:14 Uhr fiel die BIGG Digital Assets-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 0,110 EUR ab. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,107 EUR. Bei 0,107 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,249 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.02.2024 erreicht. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 55,743 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 0,078 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 28,947 Prozent wieder erreichen.

Am 28.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,02 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 2,13 Mio. CAD gegenüber 1,44 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net