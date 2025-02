BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag im Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 0,110 EUR ab.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:43 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 0,110 EUR. Bei 0,107 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,107 EUR.

Am 15.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,249 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 125,953 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,078 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,947 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 28.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,02 CAD in den Büchern gestanden. BIGG Digital Assets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,13 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,050 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net