BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagnachmittag im Bullenmodus

14.03.25 16:09 Uhr

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 10,6 Prozent im Plus bei 0,072 EUR.

Das Papier von BIGG Digital Assets legte um 15:44 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 10,6 Prozent auf 0,072 EUR. Bei 0,072 EUR erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,067 EUR. Bei einem Wert von 0,179 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 148,679 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,065 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 9,597 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Am 28.11.2024 äußerte sich BIGG Digital Assets zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,02 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,13 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,44 Mio. CAD in den Büchern gestanden. Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net

