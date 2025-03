BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagmittag gefragt

Kurs der BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 0,080 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BIGG Digital Assets legte um 11:45 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 3,1 Prozent auf 0,080 EUR. Bei 0,080 EUR erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,071 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 145.800 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 0,178 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 122,750 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,070 EUR fiel das Papier am 10.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,500 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.11.2024. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,02 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. BIGG Digital Assets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,13 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,050 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net