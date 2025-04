BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,4 Prozent auf 0,064 EUR.

Um 11:35 Uhr fiel die BIGG Digital Assets-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 0,064 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,058 EUR. Bei 0,058 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der BIGG Digital Assets-Aktie belief sich zuletzt auf 28.021 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.12.2024 auf bis zu 0,178 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 178,003 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,053 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 16,693 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 28.11.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 42,43 Prozent auf 2,13 Mio. CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,70 Mio. CAD gelegen.

In der BIGG Digital Assets-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,050 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net