BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag im Bärenmodus

Aktienkurs im Fokus

Das Papier von BIGG Digital Assets befand sich um 15:44 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 5,0 Prozent auf 0,053 EUR ab. Die BIGG Digital Assets-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,049 EUR ab. Mit einem Wert von 0,049 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via BMN 5.008 BIGG Digital Assets-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 237,996 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,048 EUR fiel das Papier am 12.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,263 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 28.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,83 Prozent auf 2,66 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net