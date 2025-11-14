DAX23.829 -0,9%Est505.687 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.366 -2,8%Euro1,1623 -0,1%Öl63,95 +1,3%Gold4.170 ±-0,0%
Aktie im Blick

BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von BIGG Digital Assets

14.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 12,1 Prozent auf 0,049 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,04 EUR -0,00 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 12,1 Prozent auf 0,049 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,049 EUR. Bei 0,049 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 100 BIGG Digital Assets-Aktien.

Am 10.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,178 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 72,671 Prozent niedriger. Am 06.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,046 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 4,957 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.08.2025 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 2,66 Mio. CAD gegenüber 2,40 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

