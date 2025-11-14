BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets fällt am Freitagmittag tief

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Der BIGG Digital Assets-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 12,4 Prozent auf 0,049 EUR.

Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der BMN-Sitzung ab. Um 11:44 Uhr ging es um 12,4 Prozent auf 0,049 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,049 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,049 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 500 BIGG Digital Assets-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 266,393 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.11.2025 bei 0,048 EUR. Abschläge von 1,639 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 28.08.2025 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. BIGG Digital Assets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,66 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net