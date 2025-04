BIGG Digital Assets Aktie News: Bären lasten am Vormittag auf BIGG Digital Assets

Aktienentwicklung

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 13,3 Prozent bei 0,060 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr um 13,3 Prozent auf 0,060 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,057 EUR. Bei 0,057 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,179 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 200,504 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,966 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 28.11.2024 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. BIGG Digital Assets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,13 Mio. CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 42,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

2024 dürfte BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,050 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net