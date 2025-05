BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Das Papier von BIGG Digital Assets befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,8 Prozent auf 0,078 EUR ab.

Die BIGG Digital Assets-Aktie musste um 09:12 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 0,078 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,078 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,078 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 3.600 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 0,178 EUR. Mit einem Zuwachs von 129,935 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,053 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 45,131 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4,20 Mio. CAD gegenüber 2,18 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,030 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net