BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 3,5 Prozent auf 0,075 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Der BIGG Digital Assets-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 3,5 Prozent auf 0,075 EUR. In der Spitze büßte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,075 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,078 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BIGG Digital Assets-Aktien beläuft sich auf 49.800 Stück.

Am 10.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,178 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 136,340 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,053 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,178 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 30.04.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,00 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 92,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,20 Mio. CAD im Vergleich zu 2,18 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net