BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets tendiert am Freitagvormittag seitwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die BIGG Digital Assets-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,070 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:13 Uhr die BIGG Digital Assets-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,070 EUR. Bei 0,070 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,070 EUR ein. Bei 0,070 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 155,429 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,050 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,571 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 30.05.2025 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls 0,00 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 4,09 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 87,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net