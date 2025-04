BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gibt am Mittag deutlich nach

Aktienentwicklung

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 10,5 Prozent auf 0,059 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BIGG Digital Assets-Aktie musste um 11:43 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 10,5 Prozent auf 0,059 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,059 EUR. Bei 0,059 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 205,119 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 0,050 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,676 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 42,43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,13 Mio. CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,70 Mio. CAD US-Dollar umgesetzt.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net