BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag im Minus

Kursverlauf

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 3,5 Prozent auf 0,082 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:43 Uhr in der BMN-Sitzung 3,5 Prozent auf 0,082 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,082 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,082 EUR.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,179 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 116,990 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit Abgaben von 39,320 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BIGG Digital Assets ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 92,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,20 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,030 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net