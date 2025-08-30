DAX23.394 -1,5%ESt505.387 -1,0%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.732 -0,3%Nas22.330 -0,1%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1839 +0,6%Öl68,24 +1,1%Gold3.683 +0,1%
Aktienkurs aktuell

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gewinnt am Nachmittag an Boden

16.09.25 16:10 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von BIGG Digital Assets zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 0,068 EUR zu.

Das Papier von BIGG Digital Assets konnte um 15:57 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 0,068 EUR. Bei 0,075 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,068 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 83.958 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,178 EUR erreichte der Titel am 10.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 161,674 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Bei einem Wert von 0,053 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,586 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 28.08.2025 vor. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,66 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

