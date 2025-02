BIGG Digital Assets Aktie News: Investoren fliehen am Vormittag aus BIGG Digital Assets

So entwickelt sich BIGG Digital Assets

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,2 Prozent auf 0,103 EUR abwärts.

Die BIGG Digital Assets-Aktie gab im BMN-Handel um 09:17 Uhr um 6,2 Prozent auf 0,103 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,103 EUR. Bei 0,103 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.000 BIGG Digital Assets-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,240 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 132,977 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 0,078 EUR. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 31,290 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 28.11.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,02 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,92 Prozent auf 2,13 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

2024 dürfte BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,050 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net