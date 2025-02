BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets fällt am Mittag

So bewegt sich BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 0,105 EUR abwärts.

Die BIGG Digital Assets-Aktie musste um 11:43 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 4,2 Prozent auf 0,105 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,103 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,103 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BIGG Digital Assets-Aktien beläuft sich auf 5.000 Stück.

Am 27.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,240 EUR an. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 56,159 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,078 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,429 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,02 CAD in den Büchern gestanden. BIGG Digital Assets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,13 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD einfahren.

