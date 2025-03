BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets zieht am Nachmittag deutlich an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 7,7 Prozent auf 0,082 EUR zu.

Im BMN-Handel gewannen die BIGG Digital Assets-Papiere um 15:52 Uhr 7,7 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die BIGG Digital Assets-Aktie sogar auf 0,082 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,070 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 12.331 BIGG Digital Assets-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 119,118 Prozent zulegen. Am 13.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,065 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,343 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BIGG Digital Assets gewährte am 28.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,02 CAD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 2,13 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 47,92 Prozent gesteigert.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net